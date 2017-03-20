Борца с коррупцией из Каменска-Уральского будут судить за взятку

Публикации за 20.03.17

Следственным отделом Каменска-Уральского завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего старшего оперативного уполномоченного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Каменского МО МВД. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, 24 февраля 2016 года обвиняемый договорился с представителем одной из городских фирм о передаче ему взятки в размере 50 тысяч рублей. Тот согласился и положил в его почтовый ящик банковскую карту, на которую в последующем были перечислены 50 тысяч рублей. Таким образом, произошло получение обвиняемым взятки.

Однако на следующий день обвиняемого задержали сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области, к которым заранее обратился представитель фирмы с заявлением о том, что у него требуют взятку. Всего нерадивый страж порядка требовал 136 тысяч рублей, но в качестве первой части взятки ему необходимо было передать 50 тысяч рублей. Именно при получении данной суммы злоумышленник и был изобличен.

«Собранные по поданному факту материалы органы внутренних дел направили в региональный Следственный комитет, – пояснили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Если в ходе предстоящего судебного заседания вина майора полиции будет установлена, его незамедлительно уволят из ОВД по отрицательным мотивам. Более того, будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей сотрудника ОЭБиПК за упущения в антикоррупционном воспитании личного состава».

В ходе следствия по уголовному делу был проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, осуществлен ряд судебных экспертиз (фоноскопическая, лингвистическая, химическая). Дело направлено в суд.

Каменск-Уральский, Служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 20.03.17

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