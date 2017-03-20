ЕВРАЗ делает ставку на людей – глава дивизиона «Урал» рассказал о Фабрике идей и новых проектах

Публикации за 20.03.17

Глава евразовского дивизиона «Урал» Максим Андриасов провел сегодня в Нижнем Тагиле первую встречу с представителями региональных средств массовой информации. В процессе знакомства Андриасов сообщил, что Евраз начал масштабный проект трансформации своей бизнес-системы, в рамках которого «каждый сотрудник должен будет чувствовать свою персональную роль в повышении эффективности работы компании».

По его словам, ситуация в метотрасли, в связи с высоким уровнем конкуренции и давлением со стороны китайских производителей, непростая. Металлургическим компаниям приходится сокращать издержки и оптимизировать производство. Отладить все процессы невозможно без активного вовлечения людей. «Мы хотим привлечь каждого работника к повышению эффективности деятельности компании. Вовлечь в каждый процесс, во все сферы работы. Ведь именно работник лучше всех знает, что именно и как можно улучшить в производстве. Так что мы ждем от людей идей и предложений и будем соответствующим образом мотивировать сотрудников за реализованные идеи. Мы считаем, что это ключевой стимул для развития компании», – заявил глава уральского дивизиона.

Он также отметил, что предложения работников будут аккумулироваться в Фабрике идей, и проект уже начал внедряться на сибирских предприятиях компании. «В сибирском дивизионе люди уже увидели, что их идеи не просто реализуются, они за это получают неплохое вознаграждение. В течение года программа придет и на Урал», – пообещал Максим Андриасов.

Кроме того, он рассказал о том, как идет процесс консолидации дивизионной системы на базе двух основных уральских предприятий Евраза – НТМК и Качканарского ГОКа. Невзирая на географию (между НТМК и КГОКом около 150 километров), организационные трудности и некоторую разницу менталитетов жителей двух городов, топ-менеджер Евраза уверен, что «тонкая работа по сшиванию единой управленческой структуры» идет вполне успешно.

К примеру, в рамках формирования единой системы управления на четверть удалось сократить количество управленческого персонала. Кроме того, на КачГОКе есть потенциал в вопросах оптимизации транспортно-логистической сферы. На НТМК в свою очередь запланирована реализация нескольких масштабных инвестпроектов. «Это строительство 7 печи, шаропрокатного стана, развитие колесобандажного цеха. Спрос на колеса растет, мы будем инвестировать в это производство. На Урале у нас очень много планов», – подчеркнул Андриасов.

В завершение встречи с прессой Максим Андриасов отметил, что раньше он не раз бывал в городах Урала – в Челябинске, Екатеринбурге, но «такого погружения в регион еще не было», и что ему искренне нравятся уральцы – очень «открытые, честные люди, которые всегда держат свое слово».

Остается добавить, что 42-летнего Максима Андриасова можно с полным основаниям назвать топ-менеджером нового образца. Он родился в 1974 году в Москве, учился здесь же, выпускник Государственной академии нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Горный инженер».

При этом, по собственным словам Андриасова, в начале трудовой деятельности он успел потрудиться и грузчиком, и продавцом. Позже, устроился сначала в один из московских банков, а затем и в «нефтянку». Занимал руководящие позиции в ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Сиданко», ТНК-ВР. В 2012 году он окончил бизнес-школу INSEAD по программе «Построение компании мирового уровня». В этом же году начал работу в ПАО АНК «Башнефть». Впрочем, между постами в нефтедобывающих компаниях успел отметиться работой и в леспроме. Так что резкая смена сферы деятельности, Максима Андриасова, очевидно, никогда не смущала. География рабочих мест также впечатляет – это различные регионы России, Украина, Белоруссия, страны Европы, к примеру, Германия.

Глава уральского дивизиона рассказал, что раньше увлекался сноубордом, различными видами мотоциклетного спорта, но в связи с «одной неприятной историей, пришлось завязать» и сейчас Андриасов проходит восстановительный период от травм, и параллельно активно интересуется боевыми единоборствами.

Топ-менеджер регулярно читает книги о науке и психологии, любит исторические романы Василия Яна. В числе любимых музыкальных групп он назвал -Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Metallica,Limp Bizkit.

Кстати, Максим Андриасов неделю назад перевез семью из Москвы на ПМЖ в Нижний Тагил.

Нижний Тагил, Святослав Булгарин

Нижний Тагил. Другие новости 20.03.17

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