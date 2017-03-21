NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.03.17

В Алапаевске постоянный покупатель вынес из магазина кассовый аппарат (ФОТО)

В Алапаевске постоянный покупатель вынес из магазина кассовый аппарат (ФОТО)

В Алапаевске молодой человек похитил из магазина кассовый аппарат. Несмотря на то, что мужчина был в маске, продавцы узнали в нем постоянного покупателя, который живет по соседству. Грабителя задержали, он находится под стражей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, накануне днем в один из магазинов Алапаевска забежал молодой человек в маске. Злоумышленник, угрожая ножом, стал требовать деньги. Одна из продавщиц пояснила, что деньги лежат в кассовом аппарате. Забрав наличность и аппарат, злоумышленник повредил еще два стеллажа с товаром и, прихватив с собой несколько бутылок джин-тоника, скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем продавцы сообщили хозяйке магазина, а та в свою очередь – в полицию. Общая сумма ущерба, причиненная преступными действиями, составила более 7000 рублей.

Продавец пояснила, что несмотря на то, что нападавший был в маске, она его узнала. Молодой человек проживает в этом районе и является постоянным покупателем. В скором времени нарядом группы немедленного реагирования совместно с представителями добровольной народной дружины на улице Чапаева был замечен молодой человек, схожий по описанию с разыскиваемым. Завидев патрульный автомобиль, молодой человек бросил находящийся при нем пакет и побежал, однако был задержан и доставлен в дежурную часть для проведения дальнейших процессуальных действий.

Новый День: В Алапаевске постоянный покупатель вынес из магазина кассовый аппарат (ФОТО)

Это оказался неработающий местный житель 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления и маску, в которой был нападающий.

Новый День: В Алапаевске постоянный покупатель вынес из магазина кассовый аппарат (ФОТО)

Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном и написал явку с повинной. В ходе допроса он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Алапаевский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации («Разбой, совершенный с применением оружия»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

На трассе Екатеринбург – Курган под колесами грузовика погиб пешеход. / Остановку «Площадь Малышева» переименуют в «Храм Большой Златоуст». / 21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter