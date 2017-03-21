В Алапаевске постоянный покупатель вынес из магазина кассовый аппарат (ФОТО)

Публикации за 21.03.17

В Алапаевске молодой человек похитил из магазина кассовый аппарат. Несмотря на то, что мужчина был в маске, продавцы узнали в нем постоянного покупателя, который живет по соседству. Грабителя задержали, он находится под стражей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, накануне днем в один из магазинов Алапаевска забежал молодой человек в маске. Злоумышленник, угрожая ножом, стал требовать деньги. Одна из продавщиц пояснила, что деньги лежат в кассовом аппарате. Забрав наличность и аппарат, злоумышленник повредил еще два стеллажа с товаром и, прихватив с собой несколько бутылок джин-тоника, скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем продавцы сообщили хозяйке магазина, а та в свою очередь – в полицию. Общая сумма ущерба, причиненная преступными действиями, составила более 7000 рублей.

Продавец пояснила, что несмотря на то, что нападавший был в маске, она его узнала. Молодой человек проживает в этом районе и является постоянным покупателем. В скором времени нарядом группы немедленного реагирования совместно с представителями добровольной народной дружины на улице Чапаева был замечен молодой человек, схожий по описанию с разыскиваемым. Завидев патрульный автомобиль, молодой человек бросил находящийся при нем пакет и побежал, однако был задержан и доставлен в дежурную часть для проведения дальнейших процессуальных действий.

Это оказался неработающий местный житель 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления и маску, в которой был нападающий.

Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном и написал явку с повинной. В ходе допроса он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Алапаевский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации («Разбой, совершенный с применением оружия»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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