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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Под Североуральском Kia Optima выбросило на бетонный столб на обочине, погиб 7-летний мальчик

Под Североуральском Kia Optima выбросило на бетонный столб на обочине, погиб 7-летний мальчик

Накануне поздно вечером на трассе Серов – Ивдель в районе Североуральска автомобиль Kia Optima выбросило с дороги на обочину, где машина врезалась в бетонную опору. В аварии погиб 7-летний мальчик, также пострадала женщина. 11-месячный ребенок, находившийся в салоне, чудом не получил никаких травм.

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось в 21:50 на 91 километре дороги Серов – Североуральск – Ивдель. Водитель автомобиля Kia Optima – мужчина 1973 г.р., – двигаясь со стороны Североуральска в сторону Ивделя неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на препятствие – бетонную опору.

«В результате ДТП пассажир автомобиля – мальчик 2010 г.р. от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажирка автомобиля – женщина 1972 г.р. получила травмы: ушиб головы, перелом ребра, доставлена в ЦГБ г.Североуральск. В момент ДТП в автомобиле находился еще один ребенок – 11-месячный мальчик. Он травм не получил. Оба ребенка перевозились без детских удерживающих устройств, взрослые были не пристегнуты ремнями безопасности», – сообщает пресс-служба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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