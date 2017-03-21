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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

«Вешайтесь, гады», – замминистра уехал, спасателей уволили, область остается без вертолетов МЧС

«Вешайтесь, гады», – замминистра уехал, спасателей уволили, область остается без вертолетов МЧС

Вчера в Екатеринбурге побывал замглавы МЧС России Владлен Аксенов. Свердловские спасатели надеялись, что визит второго человека в ведомстве решит проблему с расформированием авиационно-спасательного центра, однако вчера его сотрудники получили на руки трудовые, а г-н Аксенов пообещал, что суда распределят по регионам, но о трудоустройстве сокращенных работников ничего не сказал.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, поездка замглавы МЧС была приурочена к началу паводкового и пожароопасного периодов. В ходе визита в Екатеринбург Владлен Аксенов проинспектировал пожарно-спасательные подразделения и Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России. Не могли обойти стороной и скандал с расформированием Уральского авиационно-спасательного центра. Напомним, по решению руководства он вошел в состав Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, из-за чего люди пошли под сокращение. «В ходе поездки была проведена встреча с руководством и личным составом Уральского авиационно-спасательного центра. Все воздушные суда будут распределены по регионам с учётом природных и техногенных рисков, характерных для той или иной территории. Это будет способствовать сокращению времени реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары, позволит более оперативно оказывать помощь пострадавшим», – пояснили в пресс-службе ведомства по итогам визита.

В официальном пресс-релизе ничего не было сказано о дальнейшем трудоустройстве людей, которые стали заложниками оптимизации. Между тем, вчера сотрудники ликвидированного авиационно-спасательного центра получили на руки трудовые книжки. «Кончились предупреждения. Получили трудовые, авиационно-спасательного центра на Урале больше нет. В народное хозяйство все, кроме военных. Вешайтесь, гады, будет вам завтра по щщам. С контрольным в виде служебного несоответствия. Самое время ручного управления», – написал в соцсети один из бывших теперь работников центра Анатолий Долговых.

Отметим, что ранее глава МЧС Владимир Пучков заверял, что сокращения оперативных подразделений в результате реформы в министерстве не последует. В Свердловской области после реорганизации остается один вертолет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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