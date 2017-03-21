Игорь Мороков: дети теперь не знают, что такое вода, поэтому тонут

Публикации за 21.03.17

В Свердловской области сложилась крайне опасная ситуация: возросло число несчастных случаев на открытой воде с участием детей. Как рассказал сегодня на заседании заксо детский омбудсмен Игорь Мороков, в 2016 году в регионе утонули 38 детей.

При этом проблема, по его словам, комплексная: с одной стороны, зачастую родители сами оставляют детей без присмотра. Из несчастных случаев прошлого года только в одном погиб в то время, когда должен быть находиться в детском лагере. В остальных случаях дети либо купались одни, либо родители были где-то поблизости, но спасти их все равно не смогли.

С другой стороны, школьников тоже почти пер стали учить плавать. «Ни в одном из наших 72 оздоровительных лагерей нет возможности для купания в открытых водоемах, а ведь раньше это и было основным способом знакомства детей с поведением на воде, я помню, как сам с этими малышами в воду заходил. А теперь у нас выросли молодые люди, которые вообще не знают, что такое вода, или знают только по собственному опыту, не всегда позитивному», – отметил он.

Не следует, по его словам, самоустраняться от проблемы и органам МСУ. «Сейчас у нас как? Роспотребнадзор говорит местной администрации: «здесь у тебя пляжа нет», и администрация туда уже ни спасателей, никого не ставит, и формально она права», – подчеркнул он.

Депутаты согласились, что поднятая проблема очень серьёзна, но пока ограничились тем, что приняли информацию к сведению.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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