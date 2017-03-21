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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

В Екатеринбурге уже начался паводок. Исеть в центре города вышла из берегов и частично затопила пешеходные дорожки на Плотинке. Как рассказали в МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», идет плановый спуск паводковых вод.

Новый День: Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

Паводок, начало которого коммунальные службы прогнозировали на середину апреля, уже начался. В центре Екатеринбурга, рядом с мостом на улице Малышева река Исеть начала выходить из берегов и затопила часть тротуара.

Новый День: Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

Как рассказал NDNews.ru директор муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин, идет плановый спуск паводковых вод.

«Исеть там выходит из берегов каждый год. И 10 лет назад так было, и год назад. Это нормальная ситуация при таянии снега, а не ЧП», – отметил он.

Новый День: Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

По информации мэрии Екатеринбурга, всего за городом закреплено 17 гидротехнических сооружений, пять из которых расположены на территориях других муниципальных образований. Ранее была определена и установлена ответственность предприятий и организаций за регулирование пропуска паводковых вод на гидротехнических сооружениях. На всех объектах проведены мероприятия для предотвращения внештатных ситуаций, организовано дежурство ответственных лиц.

Новый День: Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

В каждом районе Екатеринбурга созданы противопаводковые комиссии, разработаны планы по безаварийному пропуску талых вод. На случай ликвидации последствий возможных затоплений подвалов и дворовых территорий ответственные службы создали 64 аварийные бригады, подготовили 286 единиц откачивающей техники, держат под контролем более 220 жилых многоквартирных домов, подверженных возможному подтоплению. Владельцы подвальных помещений получили 515 предписаний о предотвращении возможных ЧС. На сегодняшний день талые воды специалисты откачали из подвальных помещений 31 дома.

Новый День: Исеть в центре Екатеринбурга вышла из берегов (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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