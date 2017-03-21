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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

В Екатеринбурге банкротят завод «Уралэлектротяжмаш»

В Екатеринбурге банкротят завод «Уралэлектротяжмаш»

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве АО «Уралэлектротяжмаш».

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующее уведомление появилось в картотеке дел суда. Истцом в данном случае выступает предприятие из Ленинградской области, специализирующееся на производстве электромонтажного оборудования. Причины иска в компании пообещали прокомментировать в течение дня. В открытых данных о судебных спорах между хозяйствующими субъектами информация отсутствует.

АО «Уралэлектротяжмаш» позиционирует себя как крупнейший производитель электротехнического оборудования в России. С момента пуска заводом поставлено и введено в эксплуатацию более 500 тысяч высоковольтных выключателей, гидрогенераторов около 20 млн кВт суммарной мощности, более 20 тыс. крупных электрических машин, трансформаторов около 250 млн кВА суммарной мощности, преобразовательных агрегатов около 34 млн кВт суммарной мощности. Официальный сайт завода информирует о присутствии предприятии в 60 странах мира.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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