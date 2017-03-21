Жителю Березовского грозит до 6 лет тюрьмы за то, что выложил порнографическую запись в интернет

Публикации за 21.03.17

В Березовском 28-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в незаконном распространении порнографических материалов. Мужчина, расставшись с девушкой, решил отомстить ей и выложил в соцсети видео интимного характера. По ч.3 ст.242 УК РФ ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Следственным отделом по городу Берёзовский СК России по Свердловской области 28-летнему жителю города Берёзовский предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По данным следствия, в июле 2015 года обвиняемый снял на свой телефон видео интимного характера с девушкой, с которой на тот момент встречался. После расставания мужчина решил отомстить ей и выложил видео в соцсети. Согласно заключению культурологической экспертизы, видеоматериалы, размещенные обвиняемым, являются порнографическими.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что санкцией ч.3 ст.242 УК РФ (наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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