Дело школьного физрука, осужденного на 10 лет «строгача» за жестокое убийство друга, вновь рассмотрят в суде

Публикации за 21.03.17

В суде Верхней Пышмы сегодня состоится заседание, на котором будут вновь рассматривать уголовное дело в отношении бывшего школьного физрука Евгения Ляпустина. Ранее его осудили за жестокое убийство друга и назначили наказание – 10 лет колонии строго режима. Однако и родственники погибшего мужчины, и защита обвиняемого посчитали приговор неудовлетворительным.

Напомним, в конце декабря 2015 года родные екатеринбуржца Алексея Надточея сообщили о его пропаже. Мужчину искали больше месяца. По случайности участковый из Верхней Пышмы обнаружил машину Алексея в своем дворе, внутри находилось тело владельца с огромным количеством ножевых ран, нанесенных в область головы, лица, шеи. Позднее следователям удалось установить, что убийство совершил приятель Надточея, школьный физрук Евгений Ляпустин. Все время, пока шло следствие, он находился под подпиской о невыезде, хотя в отношении него было возбуждено уголовное дело по тяжкой статье. Приговор Ляпустину был вынесен в декабре 2016-го, через год после убийства, – как установил суд, он приехал на встречу с другом и зачем-то взял с собой два кухонных ножа, они и стали орудиями убийства. При этом и во время следственных мероприятий, и в суде бывший преподаватель физкультуры настаивал на том, что не хотел убивать Алексея, а ножами воспользовался из соображений самообороны – якобы Надточей оскорбил жену Ляпустина (она в тот момент находилась дома), да еще и накинулся на него с кулаками. В итоге обвиняемому дали 10 лет колонии строгого режима.

Однако обе стороны – и адвокат потерпевших (мамы и сестры Алексея), и защитник обвиняемого – остались не удовлетворены приговором. Первые посчитали его слишком мягким. Вторые – продолжают настаивать на том, что это была самооборона. Апелляционная инстанция, выслушав доводы обеих сторон, отправила дело на новое рассмотрение. Сегодня в суде Верхней Пышмы состоится первое заседание.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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