Екатеринбургу представили радужный план обновления 85% дорог: пробки исчезнут, покрытие улучшится (СКРИНЫ)

Публикации за 21.03.17

Областные и городские власти пообещали Екатеринбургу и городам-спутникам масштабные ремонты дорог. По официальным сообщениям, к 2025 году, к концу действия программы, в норму должны привести 85 % дорог, сократится количество ДТП, уменьшатся пробки. Только в ближайшие три года на эти цели будет потрачено около трех миллиардов. А жителям города предлагают обсудить с чиновниками программу развития. На деле планы выглядят менее радужными – риски отсутствия финансирования по всем статьям оценены как высокие, «на бумаге» их предлагают закрывать строительством платных дорог, о приоритетах в ремонте никто не сообщает, а «мнение общественности» к этому моменту уже на самом деле будет неактуально. Какие дороги все-таки будут менять – в материале NDNews.ru.

Сегодня в администрации Екатеринбурга прошел брифинг заместителя председателя комитета благоустройства Виктора Юровицкого. Чиновник должен был рассказать подробности о проекте обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на территории Свердловской области на 2017-2025 годы. Как отметил чиновник, эта программа, разработанная в рамках федерального проекта «Безопасные дороги», должна решить две основные проблемы: улучшение качества дорожного покрытия и снижение количества ДТП. Побочная цель – снижение заторов на дорогах.

Программа разбита на три этапа, первый – это 2017-2018 годы. Работы касаются не только самого Екатеринбурга, но и федеральных и региональных трасс, по которым проходит так называемая трудовая миграция: дороги в примерно стокилометровой зоне близ Екатеринбурга, по которым в столицу региона ежедневно на работу добираются жители соседних городов (но строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму сюда не входит). В 2017 году в Екатеринбурге в рамках этой программы должны обновить дорожное полотно на площади более 1900 кв метров, из федерального бюджета должно поступить 1 млрд 200 млн рублей, почти 1,5 млрд рублей выделит бюджет области, 81,5 млн – городские власти. Юровицкий рассказал, что в программе, помимо ремонта и капремонта дорог – установка светофоров, дорожных неровностей («лежачих полицейских»), отделение полос общественного транспорта. Собственно на этом его «презентация» документа из ста страниц завершилась.

Отвечая на вопросы журналистов о сроках начала работ, он заметил, что все будет определяться по итогам заключения муниципальных контрактов, в мэрии планируют начать этот процесс в апреле. На вопрос о том, какие направления будут считаться приоритетными, Юровицкий ответил, что никаких приоритетов нет. Он также добавил, что жители города могут прислать свои предложения. А подробности можно посмотреть самостоятельно на сайте мэрии.

Отметим, на сайте мэрии действительно открыто обсуждение программы, оно идет уже больше недели, за это время там появилось два комментария. Как долго мэрия будет принимать предложения, и, главное, как и когда в программу будут вноситься изменения, связанные с пожеланиями горожан, сегодня услышать не удалось. Тем более, учитывая, что программа должна реализовываться в 2017 году, а уже вторая половина марта.

Любопытно, что это уже вторые обсуждения программы по развитию транспортной инфраструктуры, в которых предлагают поучаствовать горожанам. Первые инициировала областная власть. «Жителям Екатеринбурга предлагается принять участие в обсуждении проекта программы, который размещен на сайте правительства региона. Свои предложения можно направлять в Минтранс Свердловской области по электронной почте в срок до 13 февраля 2017 года. Все поступившие предложения будут проанализированы, после чего переданы в Минтранс Российской Федерации», – сообщали в департаменте информполитики губернатора 7 февраля, то есть за неделю до окончания приема предложений. Никакой информации о том, чем закончился сбор предложений, нет ни на сайте правительства области, ни на сайте регионального Минтранса. Для тех, кто не успел высказаться первый раз, но надеется, что к нему прислушаются при второй попытке, NDNews.ru кратко пересказывает суть программы.

Итак, как сообщается в документации, цель проекта – «приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети Екатеринбургской городской агломерации (в 2018 г. – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85 процентов) и снижение в указанной городской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 85 процентов)». По состоянию на 2016 год в Екатеринбурге только 40,37 % дорог находятся в надлежащем состоянии, за этот год их должно стать 52,65 %. При этом количество ДТП, происходящих на аварийно-опасных участках, должно снизиться в два раза.

Еще один показатель – пробки. Если в 2016 году в час пик «в режиме перегрузки» работает 60,38 % дорог, то через год, после всех затрат и работ, их останется почти столько же – 58,49 %. Но при этом, по прогнозу, к следующему году 20 % горожан будут довольны дорогами (к 2025 году их будет 65 %). В документации указаны контрольные точки выполнения этапов работ. Отсюда, например, можно узнать, что программа на 2017 год полностью готова, от Федерации уже получены деньги и даже соглашение о предоставлении Екатеринбургу трансферта из области уже подписано. А все работы, включая приемку и устранение недостатков, закончатся к 1 ноября (хоть и с лужами и снегом, зато честно).

Что касается объемов финансирования, то в этом году по программе будет получено максимальное финансирование из бюджетов всех уровней (конечно, финансирование на следующие года прогнозное). При этом в документации указываются высокие риски отсутствия средств на выполнение работ. Один из вариантов решения – строительство платных дорог. Юровицкий сегодня сказал, что это просто разрешенный государством способ поиска дополнительных источников финансирования. Но пока в мэрии нет планов на платные дороги. Остается вопрос, зачем тогда этот пункт вообще указан.

В приложении к программе приводится перечень всех дорог, которые попадают в Екатеринбургскую агломерацию, из федеральных дорог это участки трасс Р-242, Р351, М-5, Р-354. Есть перечень аварийно-опасных участков на дорогах регионального и местного значения, правда, перечень довольно куцый. Наконец, где-то с середины документа представлен список работ на первый этап. К примеру, в этом году на дороге Белоярский – Асбест ликвидируют колею и уложат новое покрытие, вдоль Серовского тракта поставят барьерные ограждения, пройдет ремонт на Россельбане, на дороге до Полевского поставят светофор.

Здесь же перечислены все работы на улицах Екатеринбурга с указанием дат, когда они должны быть закончены. К примеру, на улице Малышева от Московской до Репина до ноября должны уложить тротуары и закончить с дорожным ремонтом. На Бебеля, Белореченской, Волгорадской, Крауля, Зоологической и многих других в первую очередь поставят или восстановят светофоры. Малышевскому мосту (путепровод от Высоцкого) тоже обещан обновленный светофор, но никаких серьезных работ по реконструкции моста не предусмотрено.

Полную программу развития транспортной инфраструктуры можно найти на сайте мэрии, где идет ее обсуждение или на сайте регионального правительства, где обсуждение закончено.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

Единственного жителя деревни Никитинка переименуют в жителя Шали. / Дело школьного физрука, осужденного на 10 лет «строгача» за жестокое убийство друга, вновь рассмотрят в суде. / Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу четыре памятника регионального значения (ФОТО). Депутаты посчитали цену объектов заниженной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»