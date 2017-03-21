Скончался судебный пристав, пострадавший осенью от рук фигуранта «дела МУГИСО»

Публикации за 21.03.17

В Екатеринбурге скончался Сергей Дмитриев – судебный пристав группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Свердловской области. Мужчина минувшей осенью пострадал от действий бизнесмена Виталия Сиволапа – фигуранта «дела МУГИСО».

Как сообщили в пресс-службе областного УФССП, «5 октября 2016 года при исполнении служебных обязанностей Сергей Георгиевич Дмитриев был тяжело ранен. После длительного лечения и нескольких операций, так и не приходя в сознание, скончался 20 марта 2017 года».

Напомним, 5 октября у дома на улице Шварца на голову судебного пристава, который приехал к должнику, был брошена стеклянная бутылка из-под виски. С места происшествия окровавленного и потерявшего сознание мужчину с пробитой головой увезли в ГКБ №24, где он несколько месяцев находился в реанимации в коме.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), материалы передали в особый отдел свердловского СУ СКР. В качестве подозреваемого с самого начала задержали попавшего под процедуру банкротства фигуранта нашумевшего дела МУГИСО бизнесмена Виталия Сиволапа. Он проживает в том же доме, куда приходил пристав, и оказался как раз возле корпуса №4 по улице Шварца перед ЧП. Коммерсант оставил возле здания свой внедорожник и скрылся в подъезде, вскоре на улицу полетела стеклянная бутылка. Однако в первый раз после допроса Сиволапа отпустили. Камеры наружного наблюдения не смогли заснять, из какого конкретно окна вылетела бутылка, но на видео попал Сиволап, идущий в подъезд от служебной машины судебных приставов.

По словам сослуживцев пристава, на его счёту участие в вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», неоднократно награжден почетными грамотами и благодарственными письмами ФССП России. Занимался военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи. У Сергея Георгиевича осталось двое детей.

Между тем, статью, по которой обвиняется Сиволап, переквалифицировать не будут. Как уточнил корреспонденту NDNews.ru руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СУ СК РФ Александр Сапегин, Сиволап обвиняется по ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование». Санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы, а статья охватывает большой спектр последствий, в том числе и гибель.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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