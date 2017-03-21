В Свердловской области продолжают гулять грипп и ОРВИ – за неделю 25 тысяч новых заболевших

Публикации за 21.03.17

Санитарные врачи опубликовали данные по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за прошлую неделю. На прошлой неделе зарегистрировано почти 25 тысяч заболевших. Это больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 марта выявлено 24,9 тысчяи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. «Показатель заболеваемости составил 60,2 на 10 тысяч населения. Это выше уровня прошлой недели на 19%. Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной группе населения», – добавили в ведомстве.

Хуже всех обстоят дела в Староуткинске, Таборах, ГО Краснотурьинске и ЗАТО Свободном. Закрыто 62 группы в 56 детских садах, 22 класса в восьми школах, а также полностью отправлены на карантин одно ДОУ и одна школа.

Напомним, ранее глава санитарного ведомства Анна Попова предупредила, что в России началась вторая волна гриппа. Преобладать будет вирус В, который менее контагиозен, чем гонкогский грипп, распространившийся в стране в первой половине зимы, но тяжелее протекает и влечет осложнения. «В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 110 человек, проведено 709 исследований. В пробах обнаружены вирусы гриппа В, парагриппа, аденовирусной, РС-инфекции, риновируса. За неделю зарегистрировано – по предварительным диагнозам – 468 случаев пневмонии. Группой риска по заболеваемости пневмонией являются дети до 2 лет», – добавили в свердловском уравлении Роспотребнадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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