Малой планете в Главном поясе астероидов Солнечной системы присвоили имя Владислава Крапивина

Публикации за 21.03.17

Завтра состоится торжественное вручение сертификата о присвоении малой планете 407243 имени Krapivin – в честь известного уральского писателя Владислава Крапивина. Планету обнаружил в Главном поясе астероидов Солнечной системы московский астроном.

Как рассказали в отряде «Каравелла», вручение приурочили к празднованию весеннего равноденствия. Новый объект, получивший предварительное наименование 2009 WQ100, Тимур Крячко обнаружил в Главном поясе астероидов 21 ноября 2009 года. После уточнения орбиты новое небесное тело получило постоянный номер – 407243. По правилам Международного астрономического союза, который курирует вопрос наименования вновь открываемых небесных тел, имя малой планете дает ее открыватель. Тимур Крячко принял решение назвать малую планету именем знаменитого уральского писателя Владислава Крапивина.

Как указано в представлении, отправленном в Центр малых планет Международного астрономического союза, в книгах Крапивина «рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности». «Главная тема его произведений – ответственность взрослых за детей. А это в нашем мире будет актуально всегда. Кроме этого Владислав Крапивин автор великолепных захватывающих фантастических произведений, где возможны перемещения в параллельные миры, и дальние космические путешествия, и приключения на астероидах», – говорится в документе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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