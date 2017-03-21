Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга

Публикации за 21.03.17

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 25 тысяч рублей за задержку на срок от 8 до 15 часов трех рейсов из Екатеринбурга: в Москву, Новосибирск и Петербург, а также за отмену рейса в Москву. Все задержки происходили в январе.

«Всего на рейсы было зарегистрировано 553 пассажира, из которых 10 – малолетние дети.

Вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О защите прав потребителей» авиакомпанией не было организовано размещение всех пассажиров задержанных рейсов в гостинице, а также не всем были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», – сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями закона Свердловской транспортной прокуратурой в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг»), по результатам рассмотрения которого авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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