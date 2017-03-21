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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 25 тысяч рублей за задержку на срок от 8 до 15 часов трех рейсов из Екатеринбурга: в Москву, Новосибирск и Петербург, а также за отмену рейса в Москву. Все задержки происходили в январе.

«Всего на рейсы было зарегистрировано 553 пассажира, из которых 10 – малолетние дети.

Вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О защите прав потребителей» авиакомпанией не было организовано размещение всех пассажиров задержанных рейсов в гостинице, а также не всем были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», – сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями закона Свердловской транспортной прокуратурой в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг»), по результатам рассмотрения которого авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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