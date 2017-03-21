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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Юго-Запад застрял в пробках из-за перекрытия улицы Московской (ФОТО)

Юго-Запад застрял в пробках из-за перекрытия улицы Московской (ФОТО)

В ближайшие два месяца жителям Юго-Западного района Екатеринбурга придется мириться с сильными пробками. Строители перекрыли часть улицы Московской на капитальный ремонт до конца весны, из-за чего даже днем, то есть не в часы пик, на дорогах формируются серьезные заторы. Наиболее проблематично ехать по Амундсена и Серафимы Дерябиной.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, перекрыта на ремонт часть Московской от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской. Работы там начались вчера вечером и продолжатся до 27 мая. Подрядчик – ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

«Амундсена стоит от Вонсовского в город весь день, – сообщают читатели NDNews.ru. – В Академ мы едем от Бардина уже 40 минут и ещё не доехали до Объездной».

Новый День: Юго-Запад застрял в пробках из-за перекрытия улицы Московской (ФОТО)

Как стало известно NDNews.ru сразу после публикации материала, причиной дорожных заторов стало ДТП с участием «газели» и легкового автомобиля. Авария несерьезная – как сообщают очевидцы, машины только стукнулись бамперами.

Новый День: Юго-Запад застрял в пробках из-за перекрытия улицы Московской (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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