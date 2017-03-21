От краденых велосипедов до наркосиндикатов и подкупа избирателей: о чем «пытали» депутаты главу ГУВД

Публикации за 21.03.17

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин сегодня отчитался о работе главка в 2016 году и отвести на вопросы депутатов.

Как передаёт корреспондент ndnews.ru , среди тенденций прошлого года Бородин назвал рост безработицы, снижение доходов населения, переход некоторых видов преступности в интернет, угрозу международного терроризма. В самом главке прошла реорганизация: ему передали функции наркоконтроля и миграционной службы, а в Росгвардию, напротив, ушли бойцы вневедомственной охраны, спецназа.

В то же время структура преступности по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно, а доля тяжких и особо тяжких преступлений даже уменьшилась, сообщил Бородин. Одним из крупных достижений главка Бородин назвал пресечение деятельности крупного наркосиндиката «Химпром», который развернул широкую деятельность по производству и реализации наркотиков в 10 регионах России. Годовой оборот преступной организации составлял 2 млрд рублей.

После доклада депутаты задали генерал-лейтенанту интересующие их вопросы.

Единоросс Вячеслав Погудин поинтересовался его мнением относительно ужесточения наказания за нападение на медиков при исполнении ими служебных обязанностей. Бородин согласился, что необходимость в этом есть. «Когда преступник поднимает руку на безоружных людей, которые приехали помочь, наказание должно быть жесточайшее. Иначе эту проблему не решить – нельзя им всем выдавать оружие. Надо, чтобы преступники понимали, что сядут на годы, а то и десятилетия. и, кстати, пора тот же вопрос поставить по сотрудникам «Почты России» – бабушкам, которые носят в сумках пенсии другим бабушкам», – заявил он.

Депутат Елена Трескова обратила внимание на нехватку участковых в сельской местности. По ее словам, в ее родном Ирбитском районе участковые работают «на земле» один день, а потом на три- четыре дня зачем-то уезжают в райцентр. «Действительно, что они там делают в городе? Я разберусь с начальником вашего отдела, чтобы такое не повторялось», – обещал Бородин. Тогда Трескова высказала просьбу личного характера, сообщив, что два года назад у неё украли дорогой велосипед, и она до сих пор не может добиться получения от полиции хоть каких-то данных по расследованию кражи. Обещал начальник главка помочь и в этом.

А вот коммуниста Вячеслава Вегнера интересовал вопрос, не рвётся ли во власть криминал. Он попросил Бородина оценить прошедшие довыборы в Екатеринбургскую гордуму. «Мне всегда так нравится читать про вас в интернете, вы такой человек, что вас сложно в чем-то переубедить, – неожиданно ответил комплиментом Бородин. – Рвётся криминал или не рвётся – сложно сказать. Если у кандидата судимость погашенная, ни в чем таком он не замечен, то пусть избиратели решают. А то я сейчас что-нибудь скажу, а он потом заявление напишет, что Бородин его оскорбил. Хотя если организуют какие-то карусели и так далее, конечно, надо наказывать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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