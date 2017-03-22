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Екатеринбург

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Публикации за 22.03.17

В Среднеуральске задержали диджея, торговавшего наркотиками в клубах

В Среднеуральске задержали диджея, торговавшего наркотиками в клубах

В Среднеуральске полицейские задержали диджея, которого подозревают в сбыте наркотиков. Мужчина признался, что зарабатывал этим на жизнь. Сейчас идет проверка, не торговал ли диджей в клубах Екатеринбурга.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, диджея задержали посреди ночи в его квартире в Среднеуральске. При обыске была обнаружена металлическая банка с порошком розового цвета, а также электронные весы. Эти вещественные доказательства сыщики изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. Специалисты установили, что изъятым веществом является амфетамин общей массой 3,82 грамма.

Полицейским задержанный пояснил, что зарабатывает на жизнь тем, что работает диджеем, а также признался, что обнаруженное вещество является наркотиком. По его словам, он продавал наркотики через знакомых. Сейчас сыщиками отрабатываются версии о сбыте им наркотиков в развлекательных учреждениях города Екатеринбурга.

По факту приготовления к сбыту наркотических средств в крупном размере в отношении мужчины ОВД Верхней Пышмы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. По ходатайству полиции судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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