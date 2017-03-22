Снова нефть из крана – жители Уралмаша жалуются на качество воды (ФОТО)

Публикации за 22.03.17

Жители Уралмаша жалуются на качество водоснабжения. В частности, в домах на улице 40 лет Октября вместо чистой воды из кранов с горячей водой бежит темно-бурая жидкость.

Фото прислала в группу «Новый День в Екатеринбурге» жительница Уралмаша Бэлла Хинич. «Течет нефть из крана. Граждане, мы богаты!» – написала екатеринбурженка.

Как стало известно NDNews.ru, отключения до того, как вода стала грязной, не было.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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