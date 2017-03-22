Недовольный клиент с татуировкой «хулиган» украл у коммерсантов 2,6 миллиона (ФОТО)

Публикации за 22.03.17

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в разбое. Бухгалтер коммерческой фирмы рассказала, что к ней домой ворвался неизвестный и потребовал открыть ему офис и отдать деньги. Свои требования он аргументировал тем, что компания «кидает клиентов».

В отдел полиции № 11 обратились представители компании, которая находится в Железнодорожном районе. Они рассказали, как 27 февраля их ограбили, похитив 2 млн 600 тыс. рублей. В тот день вечером главный бухгалтер компании была дома и собиралась выйти на улицу. Когда женщина открыла дверь, к ней в квартиру зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Незнакомец аргументировал свое требование тем, что компания, в которой работает женщина, «кидает клиентов» и наживается на людях. Бухгалтер попыталась предложить ему деньги, находящиеся дома, но мужчина заставил женщину поехать с ним в офис. Около 10 вечера на машине бухгалтера они подъехали к зданию на Мамина-Сибиряка и поднялись в бухгалтерию. Затем главный бухгалтер открыла сейф и передала подозреваемому всю наличность, которая там находилась. После чего женщина сбежала и спряталась в другом помещении, а грабитель скрылся.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, его задержали. Подозреваемый – неработающий мужчина 1987 года рождения, уже отсидевший за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Освободился в 2008 году. У задержанного также изъят пневматический пистолет, оружие направлено на исследование.

По факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, – 15 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под стражей.

Полиция тем временем проверяет его на другие подобные нарушения закона. Судя по фото, узнать подозреваемого несложно – на виске вытатуирован знак «666», на руке – надпись «ruffian» (переводится как «хулиган, бандит») . Пострадавших просят сообщать по телефонам: 356-42-11 либо 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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