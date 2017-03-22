За неделю более ста кировградцев приняли участие в акции «Долги фффтопку!»

Публикации за 22.03.17

В Кировграде за неделю 100 человек погасили все долги за коммунальные платежи в рамках акции «Долги фффтопку!», которая стартовала с 15 марта. В рамках акции погасить долги можно со скидкой, либо в рассрочку.

Акция «Долги ффтопку!» от «Облкоммунэнерго» проходит в Кировграде с 15 марта по 15 мая. При полной оплате суммы основного долга автоматически снимаются все пени, а если потребитель не готов сразу оплатить долг, он может заключить соглашение о реструктуризации по следующей схеме: 0 – первый взнос, 0 – текущая пеня и 12 месяцев рассрочки по оплате (обычно ресурсоснабжающая организация предлагает только полугодовой вариант). Такие условия были разработаны специально для Кировграда – на сегодняшний день это самая проблемная территория по оплате услуг «Облкоммунэнерго».

«Конечно, мы надеялись на активность потребителей, но такого ажиотажа не предполагали. Сейчас к юристам в Кировградском РКЭС буквально выстроилась очередь по реструктуризации долгов. Рады, что жители Кировграда оценили нашу инициативу и сделали шаг навстречу. Условия действительно беспрецедентные», – сообщил заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

По данным Облкоммугэнерго, на сегодняшний день кировградцы должны предприятию за горячую и холодную воду, отопление и водоотведение 157,7 миллиона рублей. Это только долги населения. Из них почти 110,4 млн руб. – многоквартирные жилые дома, 44,8 млн руб. – управляющие компании-банкроты. Еще 1,009 млн рублей должен частный сектор, и 1,49 миллиона – ТСЖ, ЖСК.

«За два месяца, что будет идти акция «Долги фффтопку», мы надеемся существенно снизить сумму долга. Более ста человек уже поторопились договориться о реструктуризации. А пять потребителей уже вернули нам в целом 116 тысяч рублей. Каждый из них заплатил единовременно от 11 до 29 тысяч рублей – без пени, которую мы «простили». Причем все пятеро получили по билету лотереи «Русское лото» в подарок. Такой бонус ожидает первых сто человек, полностью погасивших долг», – отметил Евгений Волков.

Он добавил, что оплатить задолженность можно в любом привычном для потребителей пункте приема – в Сбербанке, на почте, в РИЦ. Для заключения соглашения о рассрочке должникам необходимо обращаться в Кировградский РКЭС. А чтобы получить лотерейный билет, надо подойти с квитанцией в РИЦ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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