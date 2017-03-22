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Екатеринбург

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Публикации за 22.03.17

На УВЗ впервые создан вагон-хоппер для перевозки металлургических расходников температурой до +400°C

На УВЗ впервые создан вагон-хоппер для перевозки металлургических расходников температурой до +400°C

На УВЗ впервые создан вагон-хоппер для перевозки окатышей железорудных и агломерата температурой до +400°C. Обшивка вагона позволяет компенсировать тепловые расширения, а по сравнению с вагонами-аналогами хоппер уральских конструкторов больше по объему кузова и грузоподъемности. Уже поступил заказ от металлургических предприятий на изготовление 160 вагонов.

Как сообщает пресс-служба корпорации УВЗ, разработкой конструкции вагона-хоппера модели 20-5197 для перевозки окатышей железнорудных и агломерата занимались специалисты Уральского конструкторского бюро вагоностроения, который входит в состав УВЗ. Проект стартовал в августе 2016 года по заказу одного из металлургических предприятий.

«Вагон-хоппер модели 20-5197 с термостойкой обшивкой кузова предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до +400 °C и их механизированной разгрузки. Обшивка вагона подвижная, что позволяет компенсировать тепловые расширения. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз уральских конструкторов больше по объему кузова (48 м³) и грузоподъемности (75,5 т). В тоже время он имеет небольшую массу тары – 23,9 т, что позволит перевозить больше груза. Вагон-хоппер устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы изделий увеличен с 15 до 24 лет», – рассказали о технических характеристиках вагона в пресс-службе УВЗ.

Были изготовлены три опытных образца, чтобы ускорить процесс сертификации. Все они успешно прошли испытания, и по итогу был получен сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТРТС 001/2011, что позволяет Уралвагонзаводу серийно производить данные вагоны.

«В корпорации УВЗ считают данный сегмент рынка перспективным. Потенциальными заказчиками вагона-хоппера являются металлургические и горнодобывающие предприятия, некоторые уже высказали интерес к новой продукции Уралвагонзавода. Заключен договор на поставку 160 вагонов-хопперов 20-5197. Вагоностроители приступили к их производству», – отметили в корпорации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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