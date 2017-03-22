В Екатеринбурге в промзоне обнаружена свалка хлеба (ВИДЕО)

Публикации за 22.03.17

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В промышленной зоне Екатеринбурга прямо на обочине дороги горожане обнаружили кучу выброшенного хлеба. Для любого россиянина подобная картина – верх цинизма. Кто выбросил хлеб – неизвестно, представители ритейла говорят, что нераспроданный товар обычно отправляют изготовителю.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на свалке оказался хлеб «Бородинский», произведенный хлебокомбинатом «Смак», на упаковках дата – 30.12.2016. По словам прохожих, выбросили хлеб зимой, затем его завалило снегом, и кучи видно не было. С приходом весны снег растаял, и гора хлеба теперь лежит на обочине на всеобщем обозрении. Часть упаковки уже разорвана, часть сгнила, продукция испорчена. Гора выброшенного хлеба для большинства россиян – верх цинизма, но в нынешних условиях – обычная картина, если товар не удалось распродать .

Тему возврата ритейлерами хлебобулочных изделий производителям поднимали в феврале на федеральном уровне – производители обратились к чиновникам с просьбой разработать хоть какой-то механизм, регулирующий данную сферу. На данный момент все нереализованные остатки хлебобулочных изделий торговые сети возвращают производителю. РОСПиК (Российская гильдия пекарей и кондитеров) и АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) в декабре 2016 подписали Меморандум по оптимизации поставок хлебобулочных изделий. Суть соглашения в том, что сети будут стараться более тщательно рассчитывать объем заказанной продукции, чтобы максимально избежать отходов. Однако соглашение осталось на бумаге, и никак не повлияло на происходящее в реальной жизни.

В сети магазинов «Елисей» NDNews.ru пояснили, что проблема у них решена следующим образом: в каждом магазине директор делает заявку на поставку самостоятельно, исходя из трафика магазина. «Кроме того, у нас свои цеха по выпечке, нереализованный хлеб идет на сухари. Ничего не выбрасываем», – отметили представители торговой сети.

Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ сети магазинов «Пятерочка» Виктор Долгушин пояснил, что нереализованные в магазинах хлеб и хлебобулочные изделия возвращаются поставщикам, все остальные товары утилизируются через специального контрагента.

Производители отмечают, что возврат нереализованного хлеба – насущная и по-прежнему не решенная проблема. «Это серьезная боль и со стороны моральной, и с финансовой – с любой, – говорит Анатолий Павлов, руководитель «Пекарни на Вишневой». – Этот вопрос как стал больным 12 лет назад, с появлением ритейла, так до сих пор и не решен. Раньше директора магазинов права не имели так делать, товароведы по ночам сидели и считали, сколько им нужно хлеба заказать, ведь в этом товаре такая же сезонность существует, даже по дням недели спрос разный. У ритейла этого нет, и он никогда не будет что-то делать себе в убыток. Раньше был «прямой возврат», сейчас переназвали в «обратную реализацию» – суть процесса в одном: что не продано – забирайте, делайте что хотите. А если в корень смотреть, то все это – прямое нарушение закона о торговле. Допустим, моему предприятию легче – у меня очередь из фермеров стоит за возвратной продукцией. И сейчас у нас процент возврата снизился до 3,8%, а у многих предприятий достигает и 12 и 15%, это огромное количество».

На хлебокомбинате «Смак» отказался прокомментировать ситуацию.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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