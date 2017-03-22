NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.03.17

Ездоков по рельсам будут привлекать к ответственности после изучения съемок видеокамер трамваев

Ездоков по рельсам будут привлекать к ответственности после изучения съемок видеокамер трамваев

В Екатеринбурге с начала года участились ДТП с участием общественного транспорта. За 2,5 месяца произошло 17 аварий, в которых травмы получили 38 человек, в том числе 22 пассажира трамваев и автобусов. Часто ДТП происходят по вине водителей автомобилей. Поэтому госавтоинспекторы договорились с водителями трамваев, что будут изучать записи с камер, установленных в кабинах каждого трамвая, и привлекать к ответственности тех, кто ездить по путям.

Сегодня сотрудники технического надзора УГИБДД по Свердловской области провели беседу с водителями и кондукторами одного из трамвайно-троллейбусных депо уральской столицы. Госавтоинспекторов беспокоит, что увеличилось число аварий с участием общественного транспорта, а также – число падений пассажиров в транспорте из-за резких маневров.

«С начала года зарегистрировано уже 8 падений пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, произошло уже 17 ДТП, в которых травмы получили 38 человек, из них 22 были в качестве пассажиров общественного транспорта. За прошлый, 2016 год, таких ДТП было зарегистрировано 89. В них 15 человек погибли и еще 147 получили травмы», – сообщили NDNews.ru в пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Водители трамваев сообщили инспекторам, что часто аварии происходят, когда автомобили выезжают на трамвайные пути. Поэтому была достигнута договоренность о привлечении автовладельцев к ответственности за нарушение ПДД на основании записей видеокамер, которые имеются в каждом городском трамвае.

Кроме того, водителям напомнили, что сотрудники ГИБДД в гражданском ежедневно проводят негласные проверки общественного транспорта: едут под видом пассажиров и составляют акт о нарушении всех ПДД. Кроме штрафов, которые приходится платить водителям, они несут еще и дисциплинарную ответственность, так как вся информация обязательно передается руководству автопредприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

В Екатеринбурге в промзоне обнаружена свалка хлеба (ВИДЕО). / В свердловских городах началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России». / Отмены результатов голосования не будет: новыми депутатами гордумы Екатеринбурга стали Григорий Вихарев и Владимир Смирнов (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter