Ездоков по рельсам будут привлекать к ответственности после изучения съемок видеокамер трамваев

Публикации за 22.03.17

В Екатеринбурге с начала года участились ДТП с участием общественного транспорта. За 2,5 месяца произошло 17 аварий, в которых травмы получили 38 человек, в том числе 22 пассажира трамваев и автобусов. Часто ДТП происходят по вине водителей автомобилей. Поэтому госавтоинспекторы договорились с водителями трамваев, что будут изучать записи с камер, установленных в кабинах каждого трамвая, и привлекать к ответственности тех, кто ездить по путям.

Сегодня сотрудники технического надзора УГИБДД по Свердловской области провели беседу с водителями и кондукторами одного из трамвайно-троллейбусных депо уральской столицы. Госавтоинспекторов беспокоит, что увеличилось число аварий с участием общественного транспорта, а также – число падений пассажиров в транспорте из-за резких маневров.

«С начала года зарегистрировано уже 8 падений пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, произошло уже 17 ДТП, в которых травмы получили 38 человек, из них 22 были в качестве пассажиров общественного транспорта. За прошлый, 2016 год, таких ДТП было зарегистрировано 89. В них 15 человек погибли и еще 147 получили травмы», – сообщили NDNews.ru в пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Водители трамваев сообщили инспекторам, что часто аварии происходят, когда автомобили выезжают на трамвайные пути. Поэтому была достигнута договоренность о привлечении автовладельцев к ответственности за нарушение ПДД на основании записей видеокамер, которые имеются в каждом городском трамвае.

Кроме того, водителям напомнили, что сотрудники ГИБДД в гражданском ежедневно проводят негласные проверки общественного транспорта: едут под видом пассажиров и составляют акт о нарушении всех ПДД. Кроме штрафов, которые приходится платить водителям, они несут еще и дисциплинарную ответственность, так как вся информация обязательно передается руководству автопредприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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