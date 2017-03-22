В Екатеринбурге запретят парковку на 25 участках дорог (СПИСОК)

В Екатеринбурге в ближайшее время запретят парковку на 25 участках дорог. В список попали в том числе и центральные улицы города.
Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации города, новые знаки «Остановка запрещена» начнут появляться со второго квартала этого года, точные сроки не называются. В мэрии уверяют, что ограничения вводятся в связи «с многочисленными обращениями граждан, а также с необходимостью увеличения пропускной способности улиц». В список попали центральные дороги, улицы на Уралмаше, во Втузгородке, близ парка имени Павлика Морозова, в Академическом.
Список:
– Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,
– Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11а,
– Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,
– Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,
– Генеральская от дома № 3 до Малышева,
– Калинина от Индустрии до Ильича,
– Калинина от Индустрии до Стахановской,
– Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,
– Первомайская от Генеральской до дома № 72,
– проспект Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),
– Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),
– проспект Ленина от Толмачева до Пушкина,
– Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,
– Луначарского от дома № 182 до Энгельса,
– Шарташская от Луначарского до Бажова,
– Белинского от Тверитина до Декабристов,
– Степана Разина от дома № 80 до Щорса,
– 8 Марта от Авиационной до Циолковского,
– Чапаева от Декабристов до Тверитина,
– Серова от дома № 39 до Щорса,
– Надеждинская – вдоль дома № 26,
– Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,
– Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,
– Большакова от Мичурина до Восточной,
– Бажова от Первомайской до Шарташской.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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