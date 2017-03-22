В Екатеринбурге запретят парковку на 25 участках дорог (СПИСОК)

Публикации за 22.03.17

В Екатеринбурге в ближайшее время запретят парковку на 25 участках дорог. В список попали в том числе и центральные улицы города.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации города, новые знаки «Остановка запрещена» начнут появляться со второго квартала этого года, точные сроки не называются. В мэрии уверяют, что ограничения вводятся в связи «с многочисленными обращениями граждан, а также с необходимостью увеличения пропускной способности улиц». В список попали центральные дороги, улицы на Уралмаше, во Втузгородке, близ парка имени Павлика Морозова, в Академическом.

Список:

– Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,

– Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11а,

– Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,

– Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,

– Генеральская от дома № 3 до Малышева,

– Калинина от Индустрии до Ильича,

– Калинина от Индустрии до Стахановской,

– Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,

– Первомайская от Генеральской до дома № 72,

– проспект Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),

– Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),

– проспект Ленина от Толмачева до Пушкина,

– Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,

– Луначарского от дома № 182 до Энгельса,

– Шарташская от Луначарского до Бажова,

– Белинского от Тверитина до Декабристов,

– Степана Разина от дома № 80 до Щорса,

– 8 Марта от Авиационной до Циолковского,

– Чапаева от Декабристов до Тверитина,

– Серова от дома № 39 до Щорса,

– Надеждинская – вдоль дома № 26,

– Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,

– Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,

– Большакова от Мичурина до Восточной,

– Бажова от Первомайской до Шарташской.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

Результаты геоэкспертизы по храму-на-пруду будут готовы в апреле (ФОТО). / Ездоков по рельсам будут привлекать к ответственности после изучения съемок видеокамер трамваев. / В Екатеринбурге в промзоне обнаружена свалка хлеба (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»