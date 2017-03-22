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Публикации за 22.03.17

В Нижнем Тагиле просят опознать женщину, потерявшую память после инсульта (ФОТО)

В Нижнем Тагиле просят опознать женщину, потерявшую память после инсульта (ФОТО)

В Нижнем Тагиле уже больше недели не могут найти знакомых женщины, которая потеряла память после инсульта. Полицейские просят помощи в установлении ее личности.

Женщину привезли в больницу 14 марта на скорой помощи. Местные жители заметили, что возле мусорных баков у дома № 37 по улице Черемшанской на снегу лежит женщина. Ее отвезли в первичное сосудисто-неврологическое отделение Демидовской центральной городской больницы на улице Кузнецкого, 12 с диагнозом инсульт. В результате острого нарушения мозгового кровообращения пациентка потеряла память.

Новый День: В Нижнем Тагиле просят опознать женщину, потерявшую память после инсульта (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, женщина смогла рассказать, что ее зовут Лидия Павловна, предположительно фамилия Данилова. Где она проживает, с кем, а также при каких обстоятельствах оказалась в данном районе города, женщина пояснить не может.

«Просьба ко всем, кто может помочь полицейским установить личность пожилой женщины, связаться с дежурной частью отдела полиции № 16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-64-02, либо передать имеющуюся информацию непосредственно участковому, который занимается данным материалом: 8-922-12-04-839 (Евгений Геннадьевич Елизаров)», – просят в полиции.

Новый День: В Нижнем Тагиле просят опознать женщину, потерявшую память после инсульта (ФОТО)

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.03.17

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