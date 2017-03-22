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Публикации за 22.03.17

МЧС эвакуирует сотню рыбаков, уплывших на льдине на Белоярском водохранилище

МЧС эвакуирует сотню рыбаков, уплывших на льдине на Белоярском водохранилище

На Белоярском водохранилище новое ЧП с любителями зимней рыбалки. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, во время патруля спасатели обнаружили оторвавшуюся льдину, на которой находится около 100 человек. Льдина размером 2 на 1 километром отошла от берега на 15 метров.

Сотрудники МЧС организовали эвакуацию рыбаков со льдины с помощью катера на воздушной подушке и моторного катера. Дополнительно к месту ЧП следуют спасатели с плавсредствами из Уральского регионального поисково-спасательного отряда и Службы спасения Свердловской области. В пресс-службе ведомства резюмировали, что сил и средств достаточно.

На 13:20 по местному времени со льдины эвакуированы 50 рыбаков, спасательные работы продолжаются. Угрозы для жизни людей, находившиеся на льдине, нет, толщина ледового покрытия составляет 50 см.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

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