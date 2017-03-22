МЧС эвакуирует сотню рыбаков, уплывших на льдине на Белоярском водохранилище

Публикации за 22.03.17

На Белоярском водохранилище новое ЧП с любителями зимней рыбалки. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, во время патруля спасатели обнаружили оторвавшуюся льдину, на которой находится около 100 человек. Льдина размером 2 на 1 километром отошла от берега на 15 метров.

Сотрудники МЧС организовали эвакуацию рыбаков со льдины с помощью катера на воздушной подушке и моторного катера. Дополнительно к месту ЧП следуют спасатели с плавсредствами из Уральского регионального поисково-спасательного отряда и Службы спасения Свердловской области. В пресс-службе ведомства резюмировали, что сил и средств достаточно.

На 13:20 по местному времени со льдины эвакуированы 50 рыбаков, спасательные работы продолжаются. Угрозы для жизни людей, находившиеся на льдине, нет, толщина ледового покрытия составляет 50 см.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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