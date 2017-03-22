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Екатеринбург

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Публикации за 22.03.17

На отколовшейся льдине в Белоярском водохранилище оказалось 148 рыбаков

На отколовшейся льдине в Белоярском водохранилище оказалось 148 рыбаков

Сотрудники МЧС завершили операцию по спасению рыбаков, уплывших на огромной льдине в Белоярском водохранилище. С помощью трех катеров спасатели эвакуировали 148 человек. Пострадавших среди любителей зимней рыбалки нет, сообщили в пресс-службе в региональном управлении МЧС.

Напомним, сегодня днем во время патрулирования водоема спасатели заметили отколовшуюся льдину размером 2 на 1 километр, которая отплыла от берега на 15 метров. Толщина льдины была безопасной, поэтому отплывшие рыбаки спокойно дождались помощи.

Сотрудники МЧС, полиция и представители администрации муниципалитета продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища и заставляют рыбаков покинуть опасный лед. Несмотря на предупреждающие аншлаги на водоемах, уральцы продолжают рисковать жизнью ради своего увлечения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

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