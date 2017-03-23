В Сухом Логу пьяный водитель устроил ДТП, в котором погибли три человека (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

На Среднем Урале водитель, уходя от погони ДПС, утроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась в Сухом Логу. Наряд местной ГИБДД в ходе патрулирования на улице Новой обратил внимание на автомобиль Ford Focus. Водитель, которого гаишники заподозрили в пьяной езде, проигнорировал сигнал к остановке, и увеличил скорость. Через несколько минут, пытаясь скрыться от погони, лихач не справился с управлением на улице Кунарской, выехал на «встречку», где протаранил ВАЗ-21103. После этого отечественное авто отбросило на патрульный автомобиль.

«В результате ДТП от травм мгновенно погибли водитель ВАЗа 1988 года рождения и двое его пассажиров – женщина 1976 года рождения и молодой человек 1995 года рождения. Травмы получила также женщина 1965 года рождения, находившаяся на пассажирском сидении иномарки. С множественными переломами ее доставили в городскую больницу. Сам виновник аварии, местный житель 1972 года рождения, получил перелом голени, госпитализация ему не потребовалась. Проведенное исследование показало, что в момент ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – 0,564 мг/л», – отмечают в ведомстве.

Сотрудники ДПС в аварии не пострадали, полицейская машина получила механические повреждения. Для установления точных обстоятельств ДТП в город Сухой Лог выехал врио начальника областной УГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов, а также начальник кадровой службы ГУ МВД области генерал-майор Виктор Бердников.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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