NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.03.17

На Уралмаше в общежитии нашли мумию старика

На Уралмаше в общежитии нашли мумию старика

Полиция и следователи ведут проверку по факту обнаружения в микрорайоне Уралмаш мумии мужчины.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мумифицированное тело нашли в одном из помещений общежития на улице Донбасской накануне, 22 марта. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели труп. На теле мужчины не обнаружили видимых следов насилия. Следователи сейчас придерживаются версии, что смерть горожанина была не криминальной.

По информации СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области, уже установлена личность мужчины. Им оказался 65-летний житель областного центра. По предварительным данным, тело пролежало в закрытом помещении не менее года. Судя по всему, у скончавшегося не было родственников, которые могли бы вовремя забить тревогу. Так ли это, выясняют сотрудники полиции. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

«Куйвашев мне обещал квартиру, но, похоже, поеду в барак», – многодетные семьи и сироты Ирбита жалуются на очередное «кидалово» с жильем (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловская пригородная компания увольняет сотрудников: «Оптимизация коснется всех направлений». / В Сухом Логу пьяный водитель устроил ДТП, в котором погибли три человека (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter