На Уралмаше в общежитии нашли мумию старика

Публикации за 23.03.17

Полиция и следователи ведут проверку по факту обнаружения в микрорайоне Уралмаш мумии мужчины.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мумифицированное тело нашли в одном из помещений общежития на улице Донбасской накануне, 22 марта. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели труп. На теле мужчины не обнаружили видимых следов насилия. Следователи сейчас придерживаются версии, что смерть горожанина была не криминальной.

По информации СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области, уже установлена личность мужчины. Им оказался 65-летний житель областного центра. По предварительным данным, тело пролежало в закрытом помещении не менее года. Судя по всему, у скончавшегося не было родственников, которые могли бы вовремя забить тревогу. Так ли это, выясняют сотрудники полиции. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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