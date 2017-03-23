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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

Свердловская ГИБДД начинает масштабные облавы на пьяных водителей

Свердловская ГИБДД начинает масштабные облавы на пьяных водителей

С сегодняшнего дня управление ГИБДД по Свердловской области начинает мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого дорожные инспекторы будут выявлять водителей и пешеходов, нарушающих ПДД. Особый акцент делается на привлечение к ответственности нетрезвых автомобилистов.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, операция продлится до 25 марта. В течение двух суток сотрудники ГИБДД будут проводить массовые рейды и сплошные проверки в целях выявления пьяных водителей, а также профилактики нарушений правил дорожного движения пешеходами. «ГИБДД просит с пониманием отнестись к сотрудникам ДПС, действия которых направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения», – отмечают в ведомстве.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что в феврале во время проведения одного из этапов этого мероприятия, сотрудники полиции зафиксировали 17307 нарушений ПДД РФ.

С начала 2017 года на территории Свердловской области случилось 23 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В этих ДТП погибли 6 человек, травмы получили еще 36 человек. По вине пешеходов с начала этого года произошло уже 81 ДТП, в которых 20 человек погибли, в том числе один ребенок, и 63 получили травмы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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