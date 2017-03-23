Мэр Новоуральска Машков приехал попрощаться с Куйвашевым перед отъездом в Калининград

Публикации за 23.03.17

В эти минуты в доме правительства Свердловской области проходит встреча губернатора Евгения Куйвашева и мэра Новоуральска Владимира Машкова. По данным источников NDNews.ru, встреча стала прощальной, так как Машкову предложен высокий пост в правительстве Калининградской области. Сам мэр эту информацию официально пока не подтверждает, но не отрицает того факта, что в ближайшее время действительно отправится в этот регион. «Туристом я еду», – отшутился в беседе с журналистами Машков, не скрывая своего хорошего настроения.

Отметим, что в начале года мэр Новоуральска уже посещал Калининград. Кроме того, в последние дни уральским журналистам звонят коллеги из Калининградской области и просят поделиться информацией об уральце, которого прочат на руководящий пост в региональном правительстве.

Версии, какую должность займет Машков в Калининграде, пока разнятся. По некоторым данным, он станет советником и.о. губернатора Антона Алиханова, по другим – заместителем председателя Калининградского правительства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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