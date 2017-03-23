В Екатеринбурге вдоль кусочка главного проспекта обновят бехатон (СКРИНЫ)

Публикации за 23.03.17

Этим летом в Екатеринбурге на улице Ленина обновят тротуары. По заказу мэрии рабочие переложат бехатон около здания Главпочтамта, который отремонтировали в прошлом сезоне.

Администрация Кировского района Екатеринбурга объявила аукцион на работы по благоустройству. Согласно техзаданию, подрядчик должен будет отремонтировать тротуар на проспекте Ленина на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Пушкина. Речь идет только об одной стороне главного проспекта – той, где находится здание Главпочтамта. Это здание, напомним, подновили прошлым летом, на ремонт фасада ушло около 9 млн рублей. Тротуар на этом участке на самом деле выглядит удручающе, кое-где уже выпали куски бехатона. Впрочем, выше по Ленина бехатон и вовсе пошел волнами и утрачен почти наполовину.

Как указано в документации, на работы по благоустройству тротуара администрация выделяет 1 млн 403 тысячи рублей. Работы должны быть выполнены с 15 мая до 30 июня этого года. Срок гарантии – 2 года. Подрядчик должен будет вручную разобрать бехатон, залить бетон у колодцев, с помощью песка выровнять основание и уложить новую плитку. Кроме того, подрядчик должен согласовать расстановку дорожных знаков и установить их за свой счет, при необходимости провести демонтаж и монтаж рекламных конструкций, а после ремонта вывезти весь мусор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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