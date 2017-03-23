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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

Екатеринбургские «поющие фонтаны» начали готовить к летнему сезону (ФОТО)

Екатеринбургские «поющие фонтаны» начали готовить к летнему сезону (ФОТО)

Фонтаны в Историческом сквере Екатеринбурга начинают готовить к новому сезону. Объявлен конкурс на монтаж оборудования.

Новый День: Екатеринбургские ''поющие фонтаны'' начали готовить к летнему сезону (ФОТО)

МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» на сайте госзакупок разместило аукцион по монтажу фонтанного комплекса в канале Исети в Историческом сквере. Максимальная стоимость работ – чуть более двух миллионов рублей, монтаж должны закончить к 25 апреля. К этому сроку необходимо проверить и установить оборудование как в воде, так и на суше. Так, на «берегу» проверят пневмосистемы на понтоне, 159 светильников, проведут техобслуживание насосов, смонтируют шкафы управления светом на понтоне, более сотни фонтанных насадок т.д. После этого на воде проверят герметичность каналов, заменят неисправные модули погружной системы, проведут ревизию якорного поля на дне Исети. Перед установкой подрядчик проверит камеры наблюдения, колонки и настроит программное обеспечение.

Новый День: Екатеринбургские ''поющие фонтаны'' начали готовить к летнему сезону (ФОТО)

Светомузыкальный фонтан в Исети запускают с 2013 года. Он состоит из 150 струй, которые поднимаются до 20 метров, а некоторые – до 80 метров. Комплекс оснащен вращающимися насадками, а водные струи ветроустойчивые. В программе фонтана – около десятка мелодий. В прошлом году его запустили в середине мая. Фонтан «поет и танцует» и по будням, и по выходным.

Екатеринбург. Март 23, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Март 23. Другие новости 23.03.17

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