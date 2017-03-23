Минус 23 объекта: область откажется от жилых домов, больницы и складских помещений

Публикации за 23.03.17

Свердловское правительство продолжает курс на сокращение перечня госимущества, не подлежащего отчуждению.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сегодняшнем заседании кабмина был рассмотрен законопроект, который сокращает этот перечень еще на 23 объекта.

И.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских пояснил, о каких строениях идет речь. Во-первых, это три здания в городе Дегтярске, которые планируется передать муниципалитету под мобильный жилой фонд. «В настоящий момент они не используются, но на содержание необходимо 1,6 млн рублей ежегодно», – пояснил Сосновских. Во-вторых, из перечня исключается здание поликлиники, являющееся объектом культурного наследия «Покровский женский монастырь. Гостиница», закрепленное за ЦРБ Верхотурского района (Верхотурье, ул. Клубная, д. 8, площадь 580 кв. м). Как пояснили в МУГИСО, в настоящее время в здании эксплуатируется только кабинет флюорографии, который во II квартале 2017 года больница планирует освободить. И, наконец, еще 19 объектов закреплены за ГУП СО «Управление снабжения и сбыта», которое планируется в текущем году реорганизовать в ОАО. Напомним, ГУП «Управление снабжения и сбыта» было создано в 1957 году для централизованного обеспечения материально-техническими ресурсами учреждений социальной сферы области. Предприятие имеет филиалы в городах Свердловской области: Нижний Тагил, Красноуфимск, Камышлов. Общая площадь складских помещений составляет около 30 тыс. кв. м.

В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в заксобрание Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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