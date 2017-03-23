Более 5000 коммунальных объектов в Свердловской области остаются бесхозными

Публикации за 23.03.17

Темпы работы по государственной регистрации объектов коммунальной инфраструктуры в Свердловской области оставляют желать лучшего.

Как заявил сегодня на заседании областного правительства вице-губернатор Сергей Швиндт, из 57437 муниципальных объектов ЖКХ правоустанавливающие документы полностью оформлены только у 28305, на 29132 объекта их еще предстоит оформить. А более пяти тысяч – 5195 объектов – и вовсе остаются «бесхозными», что является серьезным препятствием для заключения концессионных соглашений.

Кроме того, на заседании был затронут вопрос о разработке схем тепло- и водоснабжения и водоотведения. В 70 % муниципальных образований они полностью соответствуют требованиям, в остальных 30% есть проблемы – схемы не соответствуют генеральным планам развития территорий и требованиям действующего законодательства. Это вопрос также необходимо срочно решать, подчеркнул Швиндт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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