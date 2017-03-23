«Наливали и продолжали рыбачить» / Подробности спасения рыбаков, уплывших вчера на огромной льдине (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

Вчерашнее спасение более сотни рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине на Белоярском водохранилище, стало одной из главных тем последних суток на интернет-форумах. Очевидцы рассказывают, что любители зимней рыбалки, несмотря на очевидную опасность, продолжали сидеть на месте и употреблять спиртные напитки. О том, как самостоятельно пытались спастись «бессмертные» и как они оказались в западне, – в нашем материале.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне во второй половине дня МЧС рапортовало об окончании операции по спасению рыбаков, уплывших на льдине на Белоярском водохранилище.

Указывалось, что ледяная платформа размером 2 на 1 километр отошла от берега в третьей заводи более чем на 15 метров. С помощью двух катеров на воздушной подушке и одного моторного катера спасатели в течение 1,5 часов эвакуировали в общей сложности 148 человек. После этого сотрудники МЧС, полиции и представители администрации муниципалитета активнее стали вести патрулирование водохранилища, заставляя других рыбаков покинуть опасный лед. Но, как говорят спасатели, несмотря на предупреждения и аншлаги на берегу, нерадивые уральцы продолжают рисковать жизнью ради своего увлечения.

Это и не удивительно, отмечают участники обсуждения вчерашнего ЧП на профильных форумах и в социальных сетях. Оказывается, даже находясь на отколовшейся льдине, рыбаки продолжали удить рыбу и выпивать. Об этом свидетельствуют очевидцы, которые рассказывают сегодня подробности инцидента. «Вчера в 11 утра сорвался с работы и доехал до 3 заводи. Справа уже кто-то искупался при переходе трещины. Удачно перепрыгнув трещину, пошел в море. Дошел до лунок. Закинулся… В это время звонок с берега от знакомого, который сидел то трещины. Говорит, что там, где я перепрыгнул 40 минут назад, уже ширина стала 20 метров. Я сначала не поверил, но потом понял, что мы плывем», – сообщил на форуме «Уралфишинг» пользователь под ником «Alex 66».

По его словам, он начал оповещать о случившемся только что пришедших рыбаков. Сам пошел в сторону Черемшанки к возможному переходу. «По пути оповещаю компанию рыбаков, которые сидят с закинутыми удочками и продолжают наливать. Другой одиночный рыбак на мое предупреждение сказал, что к ночи трещина замерзнет, и он выйдет на берег. Я ему ответил, что 100 быстро не замерзнет, только к следующему сезону. Поражает беспечность некоторых, вроде уже взрослых людей», – добавляет очевидец.

В Черемшане были места переходов через торосы и трещины. Перепрыгивая на основной лед, некоторые рыбаки «искупались». А после того, как по переходу проехал снегоход, он стал проблемным. «Ну и тут заработали спасатели на воздушной подушке, и тех, кто не успел выйти самостоятельно, стали возить на берег. Берегите себя и смотрите вокруг, а не только в лунки и рюмки!» – заключил спасшийся рыбак.

В свердловском управлении МЧС констатируют, что вчерашнее ЧП – не первое за эту весну. Так, 5 марта с льдины на Белоярском водохранилище были эвакуированы 23 рыбака, 12 марта спасатели предупредили беду на Рефтинском водохранилище, эвакуировав 11 рыбаков. Еще одна льдина на Белоярке оторвалась от берега 17 марта – тогда были вовремя доставлены на берег 16 человек. Ни разу со спасенных рыбаков не были взысканы какие-либо средства. «Журналисты нередко задают вопрос, во сколько обходятся налогоплательщикам такие спасательные операции. Никакого учета затраченных средств мы, конечно, не ведем, поскольку всякая спасательная операция – это наш долг, обязанность оперативных служб, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. – Рыбаки, между тем, фактически ведут свое хобби за государственный счет».

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

Экс-сотруднице Росреестра, помогавшей отобрать здание вуза, готовят оправдательный приговор (ФОТО). На руководство областного суда оказывается беспрецедентное давление. / Екатеринбург отпразднует 72-ю годовщину Победы за 19 миллионов. / Синоптики дали прогноз на лето – на Урале будет жара и засуха (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»