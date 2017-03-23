Как в новую «Золушку» ТЮЗа попали Гендальф, Хогвартс и Vogue-дом – узнал NDNews.ru, побывав на генеральной репетиции (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

В Екатеринбургском ТЮЗе поставили новую версию «Золушки» по киносценарию Евгения Шварца. Премьера состоится завтра. Казалось бы, все видели уже десятки – если не сотни – разных вариаций на одну и ту же тему. Неужели еще можно чем-то удивить публику? Оказалось, если постараться, – можно. Новая «Золушка» в ТЮЗе получилась не только красивой (декорации создают настоящий 3D-эффект погружения), но и внезапной: лестницы здесь двигаются как в Хогвартсе, волшебник похож на Гендальфа, а мачеха с дочерьми организовали Vogue-дом и устраивают свои пати. Добавьте сюда 50 красочных костюмов, которые хочется разглядывать детально, 25 уникальных париков, 8 глюкофонов – и получите удивительную сказку на новый лад.

«Старинная сказка, которая родилась много, много веков назад и с тех пор все живет да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад», – с этих слов начинается киносценарий Евгения Шварца, созданный по мотивам «Золушки» Шарля Перро. На основе сценария в 1947 году был снят легендарный фильм с Раневской и Гариным, который, наверняка, видел каждый.

Спрашивается – зачем делать стотысячную «Золушку»? Неужели ее еще можно повернуть как-то – как никто не видел. Команда, поработавшая над постановкой в Екатеринбургском ТЮЗе, доказала: если посмотреть на сказку свежим взглядом, то можно сделать красивейший и местами внезапный спектакль.

Режиссер спектакля Дмитрий Касимов

«Это для меня большая ответственность – делать версию «Золушки». Ведь кто-то из маленьких зрителей первый раз увидит эту сказку на сцене. И если взрослые могут делать скидки на то, что что-то не получилось, получится в другой раз, детям не объяснишь, если спектакль «не работает», – рассказал режиссер спектакля Дмитрий Касимов.

Первое, что видит зритель, когда поднимается занавес, – потрясающая декорация работы художника-постановщика Алексея Вотякова. Волшебный лес как будто затягивает вас внутрь сказки – и вот вы уже не в зрительном зале, а на одной поляне с отцом-лесничим, которого изводит злая жена. Дальше знакомый сюжет начинает раскручиваться – причем в буквальном смысле слова. Вместе со сценой. Лес уезжает, приезжают лестницы. «Лестницы меняют направление!» – вспоминается сцена из «Гарри Поттера». Волшебный лес превращается в Хогвартс. С выручай-комнатой, в которой Золушка пытается прятаться от пафосной и напыщенной Мачехи.

Мачеха с двумя родными дочерьми вообще образовала подобие Vogue-дома (небольшой коллектив в модном танцевальном направлении Vogue, в котором есть формальные мать или отец, дети, бабушки и прочее). Во главе дома, конечно, Мачеха, которая доминирует и над мужем-лесничим, и над несчастной замарашкой-падчерицей, и над любимыми, но неуклюжими Vogue-дочерьми. Спойлер: Vogue на сцене тоже танцуют.

Еще одна неожиданность – Фея-крестная. Она тут не добрая и милая старушка. А молодая пацанка с хулиганскими замашками и бандой сообщников. И с глюкофонами – специально заказанными для спектакля барабанами, ударяя в которые волшебной палочкой можно произвести не только интересный звук, но и чудо. И, конечно, Золушка станет раскрасавицей в прекрасном платье (кстати, все костюмы в новом спектакле можно разглядывать бесконечно). И, конечно, тыква превратится в карету, а мыши – в лошадей. И, конечно, скромная Золушка отправится на бал покорять Принца, а на балу будет Гендальф…

Но не будем раскрывать сразу все секреты новой «Золушки». Премьера состоится уже завтра – и лучше один раз увидеть. Хотя на первые пять показов билетов уже нет, сообщили в театре.

Добавим, что «Золушка» не шла на сцене Театра юного зрителя более 30 лет. Нынешний спектакль – шестая за историю театра сценическая версия сказки, но третья – в драматической версии Евгения Шварца. Кстати, фильм по Шварцу «Золушка» тоже связан с Екатеринбургским ТЮЗом: роль старшей дочери мачехи играла Елена Юнгер – ведущая актриса самой первой труппы ТЮЗа 1930 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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