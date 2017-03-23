Вынесен приговор экс-начальнику колонии в Невьянске, убившему заключенного

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В Невьянске оглашен приговор экс-начальнику ИК-46 Илье Чикину и его подчиненным Алексею Николаеву, Евгению Панову и Дмитрию Усову, которые обвинялись в убийстве осужденного за разбой Агбарали Агбаралиева.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Чикину суд назначил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы, Панову и Николаеву – по 13 лет, Усову – 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все лишены званий и получили запрет занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

«Судом установлено, что 1 июля 2015 года Николаев, Панов и Усов из личной неприязни избили осужденного под предлогом систематического нарушения им режима отбывания наказания. Позже пострадавший был оставлен на длительное время пристегнутым наручниками к решетке у входа в камеру. 3 июля 2015 года в коридоре штрафного изолятора Чикин также нанес удар кулаком в сердце осужденному. По данным, проведенной судебной медицинской экспертизы, все указанные повреждения в своей совокупности привели к гибели Агбаралиева», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме этого, в ноябре 2012 года начальник ИК-46 незаконно подписал приказ о назначении водителя-сотрудника гаража колонии по совместительству на полставки на вакантную должность младшего инспектора отдела охраны данного учреждения. При этом фактически водитель не исполнял обязанности инспектора отдела охраны. В результате был причинен материальный ущерб в размере около 124 тысяч рублей.

Ранее по делу об избиении Агбаралиева Невьянский горсуд вынес два обвинительных приговора – помощнику начальника ИК-46 дежурной части отдела безопасности Овсянкину и его заместителю Фомину.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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