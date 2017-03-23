Напряжение растет: элиты волнует будущее не только Куйвашева, но и Тунгусова

Публикации за 23.03.17

На фоне затянувшегося ожидания президентского указа о врио свердловского губернатора вновь заговорили о том, что Москва подумывает о назначении в Екатеринбург очередного «варяга». В связи с этим возникает отнюдь не праздный для некоторых вопрос: что будет с Тунгусовым? Ведь он гораздо теснее действующего губернатора связан с местными деловыми, финансовыми и политическими кругами.

«Фактор Тунгусова будет существовать ровно столько, сколько Владимир Георгиевич будет влиять на экономическую и политическую жизнь Екатеринбурга. Тунгусов по нынешним временам настоящий политический долгожитель, – считает политолог Алексей Швайгерт. – Поэтому любому на посту свердловского губернатора придётся считаться с его амбициями и лоббистскими возможностями. Команда Владимира Георгиевича также сохранится в том или ином виде ровно до тех пор, пока «серого кардинала» не подведёт политическое чутьё и он случайно не перейдёт дорогу более опасным хищникам».

В то же время, по мнению Швайгерта, пребывание в позиции и теневого, и официального администратора политических процессов во «вкусном» регионе само по себе становится все более рискованным занятием, так как есть слишком много игроков, чьи аппетиты и интересы нужно удовлетворять.

Его коллега Сергей Мошкин делает акцент именно на том, что имя «основного» кандидата в губернаторы неизвестно до сих пор. По мнению Мошкина, Старая Площадь намеренно выдерживает паузу, создавая общее впечатление, что выбор непростой и нельзя воспринимать Куйвашева как однозначно основного кандидата. Кроме того, есть определенные обстоятельства, которые наводят на мысли, пусть даже несколько конспирологического характера: Уралвагонзавод ушел в Ростех, а Олег Сиенко ушел с Уралвагонзавода.

«Ростех – достаточно мощная корпорация. И, наверное, не будет ничего особенно странного, если в привычном списке возможных кандидатов в губернаторы появится имя Сиенко. Подтверждением этой гипотезы может служить то, что Сергей Носов, по-видимому, отказался от губернаторских амбиций и согласился на второй мэрский срок в Нижнем Тагиле. А в этом случае было бы логично, если бы Сиенко в случае своей победы назначил руководителем своей администрации Алексея Жарича, который много лет работал с ним на УВЗ. Да, говорили, что он уходит в АП, но пока еще не ушел», – рассуждает Мошкин.

Эксперт добавляет, что для любого губернатора, пришедшего «со стороны», в первую очередь всегда встает вопрос команды – он встал в свое время и перед Мишариным, и перед Куйвашевым. В первую очередь это касается постов руководителя администрации и министра финансов. Зачастую пришлые губернаторы привозят их с собой. Но если врио губернатора будет назначен человек, совершенно не знакомый с регионом, считает Мошкин, то, по крайней мере, в первое время без Владимира Тунгусова ему не обойтись. «Человека, более искушенного в выборных делах, чем Владимир Георгиевич, в регионе нет, а срок до выборов будет очень короткий. Так что если человек будет «со стороны», вряд ли он станет сразу же делать резкие движения. Положение двоякое: все зависит от того, кого именно назначат врио губернатора», – резюмирует эксперт.

Руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин находит, что рассуждать о судьбах конкретных политических деятелей сейчас преждевременно. «Все эти гипотезы и предположения появляются просто из-за того, что президент все еще не подписал известный указ. Версии, разговоры – все это нормально. Но я пока не вижу оснований рассуждать о чьей-то судьбе. Если говорить безотносительно – то, конечно, управленцы такого уровня, как Владимир Георгиевич, будут востребованы всегда», – считает Гагарин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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