На досрочную сдачу ЕГЭ записалась почти тысяча свердловчан

Публикации за 23.03.17

В Свердловской области почти тысяча человек будет сдавать единый госэкзамен досрочно. Только треть из них – школьники. Остальные – выпускники прошлых лет.

Как сообщили NDNews.ru в Рособрнадзоре, в 2017 году в досрочный период заявления на сдачу ЕГЭ подали 44 тысяч человек. Самыми популярными у «досрочников» предметами стали обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%) и физика (16,3%).

В Свердловской области зарегистрировались для участия в досрочном этапе сдачи ЕГЭ 926 человек, 654 из которых – выпускники прошлых лет.

Уже сегодня они сдавали географию и информатику – результаты будут готовы 4 апреля. А 27 марта будут писать ЕГЭ по русскому. «Досрочный этап ЕГЭ продлится до 14 апреля, основной период стартует 29 мая», – напомнили в пресс-службе областного минобраза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

Связисты рассказали о предпочтениях уральских госслужб и корпораций. / Господин Куйвашев, вам не стыдно?. Как губернатор присвоил себе проценты от хранения денег, собранных жильцами за капремонт. / Напряжение растет: элиты волнует будущее не только Куйвашева, но и Тунгусова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»