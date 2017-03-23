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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

На досрочную сдачу ЕГЭ записалась почти тысяча свердловчан

На досрочную сдачу ЕГЭ записалась почти тысяча свердловчан

В Свердловской области почти тысяча человек будет сдавать единый госэкзамен досрочно. Только треть из них – школьники. Остальные – выпускники прошлых лет.

Как сообщили NDNews.ru в Рособрнадзоре, в 2017 году в досрочный период заявления на сдачу ЕГЭ подали 44 тысяч человек. Самыми популярными у «досрочников» предметами стали обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%) и физика (16,3%).

В Свердловской области зарегистрировались для участия в досрочном этапе сдачи ЕГЭ 926 человек, 654 из которых – выпускники прошлых лет.

Уже сегодня они сдавали географию и информатику – результаты будут готовы 4 апреля. А 27 марта будут писать ЕГЭ по русскому. «Досрочный этап ЕГЭ продлится до 14 апреля, основной период стартует 29 мая», – напомнили в пресс-службе областного минобраза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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