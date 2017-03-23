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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

В Екатеринбурге осужден таксист, отрезавший голову пассажирке

В Екатеринбурге осужден таксист, отрезавший голову пассажирке

Таксиста-убийцу осудили на 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СКР по Свердловской области, 25 июля 2016 года около 4 часов ночи подсудимый подвозил девушку 1994 г.р. в район улицы Громова в Екатеринбурге. Водитель и пассажирка разговорились и поехали кататься по Екатеринбургу, после чего заехали на один из водоёмов в черте города. Находясь у водоёма, пара повздорила, и водитель девушку избил. Затем злоумышленник затолкал ее в багажник автомашины и почти сутки, не принимая других заказов, ездил по городу – жертва была еще жива. Позже водитель купил в магазине бытовой нож и уже ближе к часу ночи 26 июля, приехав к другому водоёму, совершил убийство – он отрезал жертве голову.

Сотрудникам Следственного комитета при взаимодействии с полицейскими удалось раскрыть преступление, применяя современную криминалистическую технику. В частности, в результате проведенного с участием сотрудника отдела криминалистики областного СКР осмотра автомашины в салоне автомашины преступника были обнаружены биологические следы погибшей, что, наряду с другими доказательствами, подвигло мужчину к признанию своей вины и написанию явки с повинной.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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