В Екатеринбурге задержали таджика – лжесотрудника ФСБ

Публикации за 23.03.17

В Екатеринбурге силовики задержали мигранта, представлявшегося гражданином РФ и бывшим сотрудником ФСБ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в областном центре сотрудники управления ФСБ РФ по Свердловской области и представители областного полицейского главка проверяли документы у людей, находящихся на территории объекта гражданской обороны. В ходе мероприятия силовики выявили мужчину, который представился бывшим сотрудником ФСБ России. Он предъявил удостоверение члена совета «Региональной общественной организации ветеранов органов Госбезопасности» и копию паспорта на имя Владимира Князева. Но настоящие чекисты заметили признаки подделки документов, и проведенная проверка подтвердила фальсификацию.

Задержанного мужчину доставили в отделение полиции, где вскоре установили его личность. Им оказался гражданин Таджикистана Сухроб Джураев 1987 г.р. Молодой человек находился в РФ незаконно.

«Во время опроса мужчина признал свою вину в подделке документов. Он объяснил незаконные действия тем, что для участия в юридических сделках ему было выгодно использовать паспорт на имя гражданина РФ. Опасаясь раскрытия своего незаконного пребывания на территории России он предъявлял удостоверение члена совета «Региональной общественной организации ветеранов органов Государственной безопасности» в качестве прикрытия авторитетом правоохранительных органов», – сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В настоящее время по решению Кировского райсуда Екатеринбурга Джураев привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением за пределы РФ.

«Подобный случай подделки удостоверения сотрудника органов ФСБ был выявлен в феврале текущего года. Нарушителем оказался гражданин Белоруссии Белобоков Михаил», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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