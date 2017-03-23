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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировано отделение Сбербанка

В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировано отделение Сбербанка

В Екатеринбурге в эти минуты к офису Сбербанка на улице Кузнечной стянуты силы правоохранительных органов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, весь персонал кредитного учреждения и посетители – всего не менее 20 человек – выведены на улицу. Прибывшая на место группа реагирования создала зону безопасности в 50 метров. Причина – угроза взрыва. По сообщениям очевидцев, в помещении отделения Сбербанка обнаружили бесхозный пакет. В связи с этим работа кредитного учреждения оказалась парализована под конец рабочего дня (отделение работает до 19.00 – прим. ред.). В настоящее время на месте ожидают саперов, которые должны определить, что лежит в подозрительном предмете.

Новый День: В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировано отделение Сбербанка

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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