У чиновника из Первоуральска отберут дом и землю из-за неподтвержденного дохода

Публикации за 24.03.17

Семья чиновника из Первоуральска лишится дома и земельного участка, купленных за 5,3 млн рублей. Эта сумма серьезно превышает доход супругов за три года, и чиновник не смог подтвердить законность получения денег

Начальник отдела транспорта и связи Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск Валерий Муравьёв, работавший в администрации города до декабря 2014 года, при предоставлении справки о доходах за 2014 год указал крупную покупку своей супруги. Она купила земельный участок и дом за 5,3 млн рублей, это существенно превышает совокупный доход супругов за 3 года до заключения сделки. Законность получения денег они подтвердить не смогли. «Прокуратура г. Первоуральска направила в Первоуральский городской суд исковое заявление с требованием обратить в доход государства земельный участок и жилой дом, принадлежащие на праве собственности супруге муниципального служащего, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

С первого раза, правда, отобрать имущество не удалось, в ноябре 2016 года городской суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора. Однако накануне решение было обжаловано, Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение городского суда, вынесла новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Земельный участок и дом обращены в доход государства. Судебный акт вступил в законную силу.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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