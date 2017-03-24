NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

Куйвашев отменил мишаринские «штрафы» членам правительства (ДОКУМЕНТЫ)

Куйвашев отменил мишаринские «штрафы» членам правительства (ДОКУМЕНТЫ)

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новое положение о порядке, размере и сроке выплат ежеквартальных премий членам областного правительства. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, новое положение принято вместо аналогичного старого, утвержденного еще губернатором Александром Мишариным в 2011 году.

Размер премии действующий губернатор менять не стал – до 150% от должностного оклада. Но зато из положения исчезли скрупулезно прописанные Александром Мишариным основания для ее снижения. Предыдущий губернатор, известный своей строгостью к подчиненным, считал, что премии чиновникам следует урезать в следующих случаях: неисполнение или ненадлежащее исполнение их обязанностей; нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, требований охраны труда; невыполнение правовых актов работодателя; нарушение трудовых обязанностей, повлекшее дисциплинарное взыскание.

Указ губернатора Мишарина
Указ губернатора Мишарина

Кроме того, по «мишаринскому» указу размер премии рассчитывался в соответствии со специальной методикой расчета, где учитывались «результаты достижения ими целевых значений ключевых показателей эффективности управленческой деятельности». В положении о премиях Евгения Куйвашева никакой методики нет.

Также новый документ составлен с учетом прошлогодних изменений в структуре правительства, то есть в нем нет упоминаний об упраздненных должностях председателя правительства и его замах.

Указ губернатора Куйвашева
Указ губернатора Куйвашева

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

41 губернатор и 41 прокурор: Юрий Чайка собрал в Екатеринбурге масштабное совещание. / У чиновника из Первоуральска отберут дом и землю из-за неподтвержденного дохода. / 24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter