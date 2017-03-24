Куйвашев отменил мишаринские «штрафы» членам правительства (ДОКУМЕНТЫ)

Публикации за 24.03.17

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новое положение о порядке, размере и сроке выплат ежеквартальных премий членам областного правительства. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, новое положение принято вместо аналогичного старого, утвержденного еще губернатором Александром Мишариным в 2011 году.

Размер премии действующий губернатор менять не стал – до 150% от должностного оклада. Но зато из положения исчезли скрупулезно прописанные Александром Мишариным основания для ее снижения. Предыдущий губернатор, известный своей строгостью к подчиненным, считал, что премии чиновникам следует урезать в следующих случаях: неисполнение или ненадлежащее исполнение их обязанностей; нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, требований охраны труда; невыполнение правовых актов работодателя; нарушение трудовых обязанностей, повлекшее дисциплинарное взыскание.

Указ губернатора Мишарина

Кроме того, по «мишаринскому» указу размер премии рассчитывался в соответствии со специальной методикой расчета, где учитывались «результаты достижения ими целевых значений ключевых показателей эффективности управленческой деятельности». В положении о премиях Евгения Куйвашева никакой методики нет.

Также новый документ составлен с учетом прошлогодних изменений в структуре правительства, то есть в нем нет упоминаний об упраздненных должностях председателя правительства и его замах.

Указ губернатора Куйвашева

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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