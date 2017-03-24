«Уральские авиалинии» открывают дополнительный рейс из Екатеринбурга в Тбилиси

Публикации за 24.03.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает дополнительную частоту на популярном направлении из Екатеринбурга в Тбилиси. С 5 мая отправиться в столицу Грузию можно два раза в неделю. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, рейс будет выполняться регулярно по понедельникам и пятницам. Также на данном направлении действует минимальная цена на билет от 8636 рублей в одну сторону и от 18 935 рублей туда-обратно вместе со сборами.

Отправляясь в Грузию на весенние каникулы, туристы могут получить массу впечатлений. Популярностью путешественников пользуются «сердце Тбилиси» – крепость Нарикала, Национальный музей, Академию наук и многие другие достопримечательности. Для любителей активного отдыха есть горнолыжные курорты мирового уровня Гудаури и Бакуриани с огромными снежными полями и разнообразным рельефом склонов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

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