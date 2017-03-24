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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

На Урале частная фирма «кинула» вахтовиков на 1 млн рублей

На Урале частная фирма «кинула» вахтовиков на 1 млн рублей

На Среднем Урале возбуждено дело по факту невыплаты заработной платы гражданам, работавшим вахтовым методом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, следователи установили, что с октября 2016 по февраль 2017 года руководство одной коммерческой организации, зарегистрированной в Первоуральске, не выплачивало зарплату 9 своим работникам, которые трудились вахтовым методом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«По данным следствия, пострадавшим гражданам не было выплачено около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Все потерпевшие – жители различных регионов России (в основном, Иркутская область и Красноярский край) – находили информацию об указанной организации в интернете. Граждане соглашались на предлагаемую высокооплачиваемый труд, за свой счет приезжали к месту работы, ответственно трудились, но в итоге получили лишь незначительную денежную сумму», – говорят в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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