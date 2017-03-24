У чакоанских мар в Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение в семье (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

Трое детенышей родились в марте у пары чакоанских мар – Беллы и Дина. Самый старший – заметно крупнее остальных, поскольку родился первым. Все потомство еще питается молоком и держится поближе к самке.

Как сообщили NDNews.ru в зоопарке, мары рождают до трех детенышей, затем новорожденный сразу может активно передвигаться, но старается держаться ближе к взрослым особям. Пара чакоанских мар прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка в 2015 году. В августе у них родился первый малыш – девочку назвали Марисоль. Пол новорожденных детенышей можно будет определить лишь через пару недель.

Мара, известная также как патагонский заяц или патагонская свинка, житель Южной Америки. Это четвёртый по величине грызун в мире – после капибары, бобра и дикобраза. Несмотря на название к зайцам мара отношения не имеет, это грызун, хотя внешним видом она и напоминает зайцев. У мар длинные и сильные задние ноги, голова очень похожа на заячью, но уши небольшие. Достигает 50 см в длину, умеет прыгать как заяц, ходить иноходью, а в крайних случаях – может очень быстро бегать.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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