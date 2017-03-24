NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

У чакоанских мар в Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение в семье (ФОТО)

У чакоанских мар в Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение в семье (ФОТО)

Трое детенышей родились в марте у пары чакоанских мар – Беллы и Дина. Самый старший – заметно крупнее остальных, поскольку родился первым. Все потомство еще питается молоком и держится поближе к самке.

Как сообщили NDNews.ru в зоопарке, мары рождают до трех детенышей, затем новорожденный сразу может активно передвигаться, но старается держаться ближе к взрослым особям. Пара чакоанских мар прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка в 2015 году. В августе у них родился первый малыш – девочку назвали Марисоль. Пол новорожденных детенышей можно будет определить лишь через пару недель.

Новый День: У чакоанских мар в Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение в семье (ФОТО)

Мара, известная также как патагонский заяц или патагонская свинка, житель Южной Америки. Это четвёртый по величине грызун в мире – после капибары, бобра и дикобраза. Несмотря на название к зайцам мара отношения не имеет, это грызун, хотя внешним видом она и напоминает зайцев. У мар длинные и сильные задние ноги, голова очень похожа на заячью, но уши небольшие. Достигает 50 см в длину, умеет прыгать как заяц, ходить иноходью, а в крайних случаях – может очень быстро бегать.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

На совещании с генпрокурором Свердловскую область назвали самым большим должником (ФОТО). / На Урале частная фирма «кинула» вахтовиков на 1 млн рублей. / Дальнобойщикам отменили двукратное повышение тарифа по «Платону»: уральские водители акцию протеста решили не отменять (ДОКУМЕНТ).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter