Goran Bregovic перенес воскресный концерт на октябрь и объявил о продаже билетов на ужин с ним

Публикации за 24.03.17

В Екатеринбурге за два дня до концерта объявили о том, что Goran Bregovic не приедет 26 марта. Музыкант сообщил, что концерт переносится на 7 октября, а после он готов поужинать с поклонниками за отдельную плату.

«Сообщаем о переносе выступления Горана Бреговича на новую дату: концерт состоится в Телеклубе 7 октября. Все ранее купленные билеты действительны и не требуют обмена! Для желающих возврат производится по месту приобретения», – сообщает сегодня пресс-служба «Телеклуба».

Как сообщают организаторы мероприятия, Горан Брегович приносит извинения как своим зрителям, так и руководству мэрии города Екатеринбурга и лично мэру Ройзману, с которым должна была состояться официальная встреча.

Музыкант также сообщил, что устроит званый ужин для своих поклонников в Екатеринбурге после выступления.

«Для меня очень важно пообщаться со своими поклонниками, – отметил Брегович, – именно поэтому было решено провести встречу такого формата и ввести новую категорию билетов».

Горан Брегович – автор саундтреков к таким культовым фильмам знаменитого режиссера Эмира Кустурицы, как «Андерграунд», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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